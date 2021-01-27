一名網友在麥當勞點最新的餐點「蕈菇豬肉滿福堡」，裏頭的蛋竟出現幾乎和原PO指甲一樣大的蛋殼，讓他笑說「新口味有補充碳酸鈣的服務？」許多網友則笑說「至少是用真的蛋」，許多網友則翻出麥當勞鬧出的餐點烏龍，例如漢堡醬料只有「一點」、玉米濃湯玉米粒超過一半等。

一名網友在麥當勞點最新的餐點「蕈菇豬肉滿福堡」，裏頭的蛋竟出現幾乎和原PO指甲一樣大的蛋殼。（圖／翻攝自PTT）

一名網友在PTT上張貼一張照片，麥當勞早餐的「蕈菇豬肉滿福堡」竟然出現一個幾乎和原PO指甲一樣大的蛋殼，當他嚇傻直接拍照爆料，他說今早決定嘗試新推出的漢堡，結果沒想到吃到一半，竟吃到超大片的蛋殼，「是新口味有補充碳酸鈣的服務，還是店員討厭我？」

許多網友則笑說，「代表用真的蛋啊，你該慶幸了」、「加鈣不加價，這你改天回去跟櫃檯說就好了」、「超大片，你有沒有咬傷」、「拿回去反應阿 至少會賠你一份新的吧」、「可惜沒受傷，不然去完醫院驗傷之後告麥當勞拿年終啊」、「上次我也吃到蛋殼，員工技術真的很差」，也有不少人認為應該直接跟店家反應，而不是上網投訴。

也有網友上網抱怨，他買麥香魚漢堡（左），裡頭的塔塔醬只有「一點」，另名網友則買玉米濃湯，喝不到幾口就沒湯了，打開後發現玉米粒堆得像小山一樣多。（圖／翻攝自Dcard）

日前也有網友上網抱怨，他買麥香魚漢堡，裡頭的塔塔醬只有「一點」，讓他傻眼的說自己是不是被店員討厭了，也讓網友笑稱，真的是「點到為止」。此外，另位網友趁著優惠活動買玉米濃湯，喝不到幾口就沒湯了，打開後發現玉米粒堆得像小山一樣多，驚呼「這算是另類的小確幸嗎！」

(中時新聞網)