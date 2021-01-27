針對台灣民眾質疑自費篩查新冠病毒的費用比大陸高出19倍，中央疫情防控中心總指揮官陳時中說，「這是因為台灣檢驗比較準，大陸整批檢測準確度低」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(27日)駁斥，陳時中如果不是在專業上無知，就是在故意混淆概念。

針對陳時中「大陸整批檢測核酸準確度低」的言論，朱鳳蓮表示，「對於這個說法，我想大家都是不信的。有人竟然以這樣的理由為台灣高昂的核酸檢測費用辯解，非常荒唐可笑。」

朱鳳蓮指出，「他要麼是專業上確實無知，要麼就是故意混淆概念，企圖唬弄、蒙騙台灣民眾。」

朱鳳蓮解釋，新冠病毒的核酸檢測，分為針對個體的專門檢測和適用於大規模人群樣本的稀釋混樣檢測，也就是「單檢」和「混檢」。這兩種不同針對性的檢測技術和方法在大陸都廣為運用，都有很高的準確度。「混檢」的作用在於篩查，其結果不作為某個個體最終確診的依據。

朱鳳蓮表示，在大陸，大規模的「混檢」一般不需要個人付費。「單檢」方面，任何人在大陸都可以根據個人需求隨時預約核酸檢測，「願檢盡檢」，很方便。「單檢」的費用，北京有的醫院收費80元（人民幣，以下同），也有120元。相較之下台灣核酸檢測費用都不止是19倍，是21倍多。這是引發台灣民眾怨氣的一個痛點。

朱鳳蓮說，「奉勸這位先生還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因。耍小聰明，故意偷換概念，甚至抹黑大陸，以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。」

(中時 )