新冠肺炎疫情升溫，台北市議員許淑華日前抨擊北市府不夠謹慎，應停辦所有大型活動，2021台北國際電玩展將在28日至31日舉辦，每年吸引超過40萬參觀人次，北市衛生局27日早上特別到南港展覽館視察主辦單位的防疫措施，與主辦單位討論後，將場內人流控制在8000人，並採分批進場。

北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，這次視察主要是針對一些防疫措施，包含進場體溫監測、實名制等部分，廠內人留討論後下降至8000人，如果有體驗區也要加強器材消毒，熱門區也要求主辦單位做疏導不要有聚集的情形。

余燦華指出，原本規畫人流是1萬2千人，討論後下降至8000人，未來視疫情發展，防疫措施都可適時調整。余指出，針對大型活動的部分，都會請主辦單位要做事前風險評估，依照中央的防疫規則，像是具體的人流等規畫才能舉辦。

台北市電腦商業同業公會數位內容組經理吳文榮表示，主辦單位全力配合疾管局的規定，今年展場的部分，原本有900個攤位，也限縮到500個攤位，挪出更多的空間，方便保持社交距離，場內全程禁止飲食，現場也有護理人員派駐，都有單獨通道送到醫院。

至於限制人流是否會影響廠商業績，吳文榮指出，電玩展對廠商而言，是讓玩家到現場體驗遊戲，銷售的部分都是在線上，原本有超過200款遊戲，實體展示目前僅100款。

被媒體問到既然有線上銷售，還堅持辦實體的原因，吳說，是因為符合中央的規定，且2019年就承租場地，和廠商都有合約約定，如果緊急喊卡影響層面很深遠。

(中時 )