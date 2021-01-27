男星馬國畢2013年爆出因簽賭而千萬債務，馬國畢不僅賠了婚姻，更重創演藝事業，近年馬國畢積極開拓副業，要賺錢還債，後來馬國畢轉戰直播市場、叫賣商品，但他日前卻被網友酸「你們是頭殼壞掉嗎 賣這麼貴」，而馬國畢也當場回嗆：「你才頭殼壞掉」，但他嗆完沒多久就後悔了，今（27日）凌晨在臉書道歉：「對不起！我EQ太低了～」，並喊話這名網友「請您大人不記小人過！」

45歲馬國畢近期轉戰直播市場，在網路上拍賣、販售商品，不過馬國畢日前卻被網友留言酸：「你們是頭殼壞掉嗎 賣這麼貴」，而馬國畢也不甘示弱、當場回嗆：「你才頭殼壞掉～覺得我們賣這麼貴 還一直看！」

馬國畢臉書全文。（圖／取材自馬國畢的Big臉書）

但馬國畢嗆完沒多久就後悔了，他今凌晨在臉書發文道歉：「對不起！我EQ太低了～」，馬國畢表示，他會爭取直播「是希望支持馬國畢的Big的朋友們也可以在不同時段買到您所需要的物品！」所以他從早上9點多到凌晨3、4點都一直在線上，為網友解決問題和提供意見。

馬國畢接著話鋒一轉，向嗆聲的網友道歉「但今晚這位朋友不好意思～請您大人不記小人過！」表示他會更努力找到兼顧品質、價格的商品，馬國畢發文引發網友紛紛留言向他加油打氣，馬國畢看了也謙虛說：「我們會盡力為大家爭取優惠福利的」，並表示他會努力求進步。

(中時新聞網)