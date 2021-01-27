台中市潭子區民生街與福貴路僅有人行便道連結，往來車流無法通行，且有高低落差危險。立委楊瓊瓔爭取中央補助，打通53公尺，預計農曆年前通車。楊瓊瓔表示，通車後將可打通當地交通瓶頸，有效紓解東二巷塞車情況，並可縫合都市區域路網，帶動地方發展。

楊瓊瓔邀集市議員賴朝國、潭子區長林國聲、潭子區調解委員會主席劉興榮及栗林里長簡順雄里長等人視察工程進度。營建署中工處副組長施宗榆表示，民生街銜接福貴路工程全長約53公尺、路寬12公尺，總經費約4400萬元，完工民生街串接福貴路，打造完整交通路網。

台中潭子民生街銜接福貴路工程，打通當地交通任督二脈，預計農曆年通車。（王文吉攝）

楊瓊瓔指出，原來民生街與福貴路僅有人行便道連結，周邊道路往來車流無法通行，且有高低落差危險，地方居民長期盼望打通。在各界努力之下，去年8月19日終於動工，感謝營建署中區工程處、市府充分合作提早完工，改善既有巷道連結及坡度高低差問題。

賴朝國說，民生街及福貴路打通工程在春節前完成，這是潭子區都市縫合最重要的一條道路。建設局工程司陳建權指出，盧秀燕市長2018年12月底就職後，便由時任副市長的楊副瓊瓔向內政部營建署協調納入「生活圈道路計畫」補助，內政部營建署予以錄案，並納入104-111年生活圈交通系統建設計畫補助。

潭子區調解委員會主席劉興榮及栗林里長簡順雄同聲感謝楊瓊瓔從爭取經費到施工階段積極的努力協調，包括中央營建署及台中市建設局，還有地方市議員的支持協助，讓民生街剩的最後一哩路、差的臨門一腳能夠完整，有如打通任督二脈讓栗林里交通功能更暢通。

營建署中工處副組長施宗榆強調，這次工程多謝楊委員協調市府協助取得用地及負擔4050萬元經費，並在施工過程中協助與多方機關密切協調，包括自來水公司、瓦斯公司管線遷移及號誌、路燈送電等問題，工程才能提早完工，預計2月9日開放通車。

(中時 )