記憶體大廠美光科技（Micron）宣布，採用全球最先進DRAM製程技術1α（1-alpha）製程生產的DRAM產品已量產供貨，位元容量、功耗與效能均獲得顯著提升。此一里程碑進一步鞏固了美光的競爭優勢，美光先前已達成推出全球最快的GDDR6X繪圖記憶體，176層3D NAND快閃記憶體等產品供貨，領先業界。

美光技術與產品執行副總裁Scott DeBoer表示，1α製程彰顯出美光DRAM技術的卓越表現，也是我們持續不懈追求先進製程設計與技術的具體成果。與前一代1z製程DRAM相比，1α製程可將記憶體容量提高40％，為未來產品和記憶體創新奠定絕佳基礎。

美光計劃今年將1α製程整合至DRAM產品組合中，支援今日所有使用DRAM的環境。這項新DRAM技術的應用範圍廣泛、影響深遠，從行動裝置到智慧汽車都能享有新技術帶來的卓越效能。

美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana表示，美光新的1α製程DRAM技術提供業界功耗最低的行動DRAM，讓資料中心、用戶端裝置、消費性商品、工業應用和車用領域的客戶，都能享有美光DRAM產品組合的優勢。憑藉我們在DRAM和NAND的領先地位，美光掌握記憶體和儲存成長的絕佳契機，未來十年記憶體和儲存將是半導體產業成長最快速的領域。

美光1αDRAM製程將提供更節能、可靠的記憶體解決方案，並為需要最佳LPDRAM效能的行動裝置平台提供更快的LPDDR5操作速度。美光技術領先，提供業界功耗最低的行動DRAM，功耗節省15％。使5G行動用戶可在智慧手機上執行更多任務，也不影響電池續航力。

美光先進記憶體製程節點容量涵蓋8Gb至16Gb，高彈性的產品組合不只支援美光目前眾多的DDR4和LPDDR4產品，也提供節能、可靠、可擴充的產品，滿足美光在伺服器、用戶端裝置、網通、嵌入式裝置等不同領域的客戶。這樣的耐久性可為客戶降低產品在生命週期內進行重新認證的成本，並降低整個系統生命週期的總體擁有成本，例如嵌入式汽車解決方案、工業電腦、邊緣伺服器等較長生命週期的應用。

美光在台灣的晶圓廠已開始量產1α製程的DRAM產品，首批產品是為著重運算需求的客戶提供DDR4記憶體，以及適用於消費性PC的Crucial DRAM產品。美光LPDDR4也已開始向行動客戶送樣進行驗證。

(工商 )