(13：16更新)日本連鎖賣場唐吉訶德19日在台開幕，結果營業8天就傳出賣過期蛋糕，民眾吃下肚後看包裝才發現過期1天，直呼太誇張，消息被轉發到PTT後引起網友議論，「過期怎麼沒下架」、「負面新聞來得也太快」，對此，業者也回應，目前已將一天兩次的食物效期檢查，改為每小時一次。

「DON DON DONKI驚安殿堂．唐吉訶德」在西門町展店，19日開幕吸引大批民眾排隊，加上是24小時營業，連凌晨去也要排上數小時才能結帳，但有民眾爆料，25日在唐吉訶德買蛋糕，回家吃下肚才發現已經過期。

對此，《中時新聞網》致電給唐吉訶德公關，公關表示證實確有此事，已經協調退費給他，並讓他選擇幾樣商品做為補償。

唐吉訶德表示，今天緊急開會討論後，將一天兩次的早晚檢查，修正成每小時檢查一次，針對當天做出來的食物檢查標籤都在效期內，像是今天8點做的，隔天8點就到期的食物就會馬上下架。以及客人不要、退掉的商品，怕收銀檢查有疏失，改為回到各區域後由主管檢查再上架。

對於唐吉訶德剛開幕就爆出賣過期食物，PTT網友紛紛留言：「這麼快就有負面新聞真不簡單」、「排成這樣還能過期」、「才開幕多久，這麼快就有這問題」、「過期了條碼刷得過？」、「來台灣就劣化了」。

也有人指出，賣過期食物是很嚴重的疏失，可以罰錢的，「笑死，這在日本發生直接關門倒閉了」、「這品保缺失蠻嚴重」，但也有人認為，「吃完了還要討賠償？買之前不會檢查？」、「你拿補償又爆人家料」。

(中時新聞網)