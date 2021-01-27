匯豐銀行執行長Noel Quinn周二出席英國國會聽證會，表示他有法律義務去關閉香港民主人士的帳戶。

英國議員提出敵意質疑，保守黨的Rosindell指控執行長加入了鎮壓英國前殖民地香港的陣營，雙重標準、虛偽。在被質問對香港民主派議員許智峰(Ted Hui)在逃離香港之後，其帳戶遭封鎖和關閉，匯豐執行長表示，他無法做道德或政治的判斷，匯豐必須遵守法律，不能自行判斷警方採取行動的動機；匯豐在全球各國，都必須遵守當地法律；表示匯豐不會離開香港，對香港有承諾。

Quinn被捲入由中國授權的國家安全法的爭議。英國外交委員會認為匯豐支援了該野蠻的國安法，表示巴克萊銀行在1980年代，因支援了南非種族隔離政策，而遭到消費者抵制。

執行長指出，匯豐在香港待了155年，是有地緣政治的挑戰，但是希望繼續在香港發展。

在被問到匯豐是否在新疆有任何商業活動之時，Quinn回答，銀行並沒有將大中華地區的營運與全球其他地區分開，以確保能解決跨區不同政治要求時的一些政治性挑戰；「我並沒有看到必須分拆機構的一個點，我不認為那將對香港有利，也不認為那對英國有利」。

(時報資訊)