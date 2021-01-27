在國際貨幣基金組織（IMF）上修對全球經濟成長預估後，市場也對公司獲利前景樂觀期待。而日股早盤開高後，受獲利回吐賣壓，指數一度回至平盤附近。日經225指數早盤收28,596.06點，上漲49.88點，漲幅0.17%。東證股價指數早盤暫收1,853.54點，上漲5.54點，漲幅0.3%。

IMF上修2021年全球經濟成長預估值，並指出2020年經濟成長率從負4.4%上修至負3.5%，上調0.9個百分點，因為2020下半年景氣表現優於原先預期。

大和證券(Daiwa Securities)表示，全球經濟的一舉一動會對日股產生很大影響。相信在IMF發表景氣看法後，投資人會重新檢視手中持股。

漲幅最大的是電子零件製造商日東電工（Nitto Denko），股價一度彈升5.77％。個人電腦需求強勁，造就電容器產品搶手，故將年度營業利益預估，從750億日圓上調至900億日圓，約8.68億美元。

村田製作所（Murata Manufacturing）上漲1.27％，發那科（Fanuc）上漲1.86％，日本電產（Nidec）也上漲1.94％。

日本通運（Nippon Express）上漲1.66％，因公司正考慮出售東京總部大樓。讀賣新聞指出，若順利成交，日本運通可到手逾千億日圓。

線上券商Monex上漲1.8％，因傳出將與新生銀行(Shinsei Bank)合併一事。

至逾跌幅最大的是網路生醫股M3，下跌5.42％，其次是東京電力(Tokyo Electric Power)，下跌2.56％，愛德萬測試(Advantest)也下跌2.2％。

(時報資訊)