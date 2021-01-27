隨著鎳、鉻、錳等原料價格強漲，不鏽鋼盤元大廠華新今日率先開出2月盤價持續大漲，304系再大漲6000元，連兩月共漲每噸1.2萬元；預期將帶動不鏽鋼龍頭廠燁聯(9957)即將開出的2月內外銷盤價也持續大漲開出。

國際鎳價原料攻上每噸1.8萬美元左右高點，1月均價上漲千美元。加上鉻、錳、鉬等金屬價格齊揚，隨著主要原料價格攀高，盤元大廠華新率先開出2月內銷盤價大漲，內銷304系每噸大漲6000元，204系盤元漲4000元，400系漲3000元，316系不鏽鋼盤元大漲每噸8000元。

隨著主要原料價格攀高，不鏽鋼鍊鋼大廠燁聯今年1月內外銷盤價同步大漲，內銷304系每噸大漲5500元，外銷每噸大漲200~250美元，在市場預估漲幅之高標。

盤元大廠華新今日率先開出2月盤價持續大漲，304系再大漲6000元，市場預料，燁聯2月內銷不鏽鋼300系也將大漲開出，每噸漲幅可望逾5000元。預料另一上游大廠唐榮(2035)也將開高盤。

燁聯1月內外銷盤價同步大漲，300系列大宗不鏽鋼產品內銷每噸大漲5500元，430系內銷大漲4000元，316附價每公噸漲1000元。外銷同開高盤，300系列大宗不鏽鋼產品外銷大漲200~250美元，430系大漲150美元，316附價每公噸漲60美元。

去年第四季鎳價及上游盤價續漲，不鏽鋼廠跟漲產品售價，增添去年第四季營運動能。今年1月內外銷盤價進一步大漲，2月也持續看漲，可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等也可望跟進調漲售價，並持續獲利。

(時報資訊)