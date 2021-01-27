因應春節期間可能湧現的龐大返鄉及出遊車潮，公路總局四區工程處經評估規畫，今年春節期間的尖峰時段將開放蘇花改全路段大客車行駛路肩，希望能鼓勵民眾多搭乘大眾運輸系統，並節省行車時間，而這也是首度蘇花改全路段開放路肩行駛大客車，四工處表示，未來三天以上連假都將比照辦理。

四工處副處長林文雄表示，每次連假期間的交通尖峰時段，蘇花路廊難免出現壅塞現象，有民眾不禁反應說，一旁不是還有一條道路的空間，為何不開放行駛來紓解車潮？經過評估之後，今年春節連假期間將首度開放蘇花改全路段路肩行駛大客車，只有極少數的匝道附近路段，因路肩寬度不足3公尺，基於安全考量未同步開放行駛大客車；四工處表示，搭乘大客車的民眾，估計可節省40至60分鐘的車程。

此外，此次春節連假，宜蘭監理站也再度整合大眾運輸業者及旅宿業者推出優惠活動，凡農曆春節初二至初四期間出遊，購買宜蘭、花蓮、台東台灣好行套票（4人均須參加）

或於當地飯店或合法民宿住宿，即可享18條往返宜蘭、花蓮及台東地區的國道／公路客運路線「4人同行1人免費」的優惠（包含往返車資），返程車票再抵200元票價優惠。

宜蘭監理站表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，此次春節連假會延續實施國道客運票價及轉乘優惠措施。在票價優惠部分，自2月9日0時起至2月16日

24時止，計有14家業者90條國道客運路線配合提供優惠。

(中時 )