國發會公共政策網路參與平台上路5年，截至去年8月為止，該平台獲得5000人附議通過202件，但政府研議採用件數約39案，成案率僅為4.1％，採參率更僅0.4％，台灣民眾黨團批評效率極為低落，無法真實反映民意，只是淪為彰顯政府有溝通過的遮羞布，要求國發會積極改善，落實傾聽民意。

據統計，國發會公共政策網路參與平台到去年8月為止，總計9026則提案，約4874則提案進入附議程序，5000人附議通過202件，但經政府研議，全案參採案件數為約39案，成案率僅為4.1％，其中超過160件附議成功案被政府當塑膠。

民眾黨以去年10月在國發會公共政策網路參與平台提案「標萊豬，護食安」為例，要求政府針對萊豬進口嚴格把關、落實源頭管理新增特定貨號、再製品標示加註萊劑等主張，並在11月3日連署順利突破5000人，附議成案。

結果國發會拖到今年元旦萊豬開放後回覆，官方完全不採納提案，僅回：「經與與會人員於各面向探討政策、法源、實務運作情形，決定不參採提案人之訴求。」

民眾黨炮轟，該平台不僅無效，也無法真實對大眾民意有所作為，要求國發會積極改善，也請執政黨不要再做這種無效又呼攏百姓的事情，應真正的傾聽民意，確實回應人民訴求。

(中時 )