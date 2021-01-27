大陸國際問題觀察員辛奧27日在《環球時報》撰文指出，中國和紐西蘭1月26日簽署《中紐自貿協定（FTA）升級議定書》。這是繼新加坡、智利之後第三個完成升級的中國與其他國家雙邊自貿安排。根據該議定書，雙方將在已經實現高水準關稅減讓的基礎上，互相給予對方在電子商務、服務貿易、人員往來、投資合作等方面更大的自由度和便利性，實現中紐自貿合作在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）基礎上進一步提質增效。

文章表示，《中紐自貿協定》是中國同西方發達國家第一個開啟談判、第一個簽署、第一個實施的高水準自貿協定。自2008年生效至今，紐西蘭已取消所有自中國進口產品的關稅，中方已取消97.2％自紐西蘭進口產品的關稅。

《中紐自貿協定》對兩國貿易促進作用極為明顯。中紐貿易額從建交之初700萬紐元到2010年突破100億紐元用了38年時間，但從100億到200億、再到300億紐元分別只用了4年、5年時間。從2008年到2020年，雙邊貿易額年均增速10％以上，2013年起中國成為紐西蘭最大交易夥伴。

辛奧中紐自貿協定升級是良好的中紐雙邊關係在經貿領域的體現。可以預見，升級後的自貿協定落地生效必將對中紐兩國關係起到極大的托舉和促進作用。

文章強調，中紐自貿協定升級將為維護多邊主義、促進自由貿易作出積極貢獻。習近平日前在世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會指出，中國將繼續促進貿易和投資自由化便利化，著力推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為各國合作提供更多機遇。紐西蘭以貿易立國，傳統上一直是多邊主義和自由貿易的支持者、宣導者。今年，紐西蘭將作為東道主舉辦亞太經合組織（APEC）會議，將加強團結促進經濟復甦作為辦會主題。

中紐兩國在構建開放型世界經濟方面有很多共同語言。在當前單邊主義、保護主義猖獗橫行背景下，《中紐自貿協定》升級與不久之前的RCEP簽署、「中歐投資協定」完成談判、中國宣布積極考慮加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）一道，發出中國擴大對外開放、帶動世界經濟復甦的時代強音，也為世界其他國家起到良好的示範作用。

(中時 )