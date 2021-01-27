中共解放軍上週末23和24日頻繁進入台灣西南部防空識別區，美國國務院在台北時間24日呼籲北京，停止以軍事、外交、經濟手段向台灣施壓，並且與台灣進行有意義的對話。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(27日)回應，期盼美國慎重妥善處理台灣問題，並呼籲民進黨當局別再勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。

朱鳳蓮重申，台灣是中國的一部分。堅持一個中國原則是兩岸關係發展的政治基礎。過去4年多來，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，干擾阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，這是造成當前兩岸關係複雜嚴峻的根源。

朱鳳蓮指出，2008年至2016年兩岸雙方保持溝通對話、推動兩岸關係和平發展的關鍵，就是雙方均堅持「九二共識」、反對「台獨」。民進黨當局只有承認「九二共識」，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係才能改善發展，台海才有和平穩定。捨此別無他路。

至於美國，朱鳳蓮表示，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。大陸方面希望美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善處理台灣問題。

此外，針對大陸解放軍空軍上週23日派出13架次軍機、24日派出15架次軍機，頻繁出現在台灣西南防空識別區，朱鳳蓮表示，關於解放軍在台灣海峽進行實戰性演練，大陸之前已經多次表達過立場。

朱鳳蓮重申，台灣是中國不可分割的一部分。從上世紀40年代末台灣問題因內戰產生以來，大陸維護國家主權和領土完整的意志和決心一直堅定，從來沒有改變。為了有效應對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項。這一點，在任何時候都不會改變。

朱鳳蓮表示，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」分裂勢力不斷變換手法進行謀「獨」挑釁，妄圖分裂國家、破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，嚴重破壞台海和平穩定。

「解放軍在台海地區組織實戰化演練，就是堅決維護國家主權和領土完整，嚴正警告外部勢力停止干涉、嚴正警告台獨分裂勢力停止挑釁。」朱鳳蓮表示，「只有這樣，才能夠維護台海地區和平穩定，才能夠維護兩岸同胞共同利益，才能夠維護兩岸和平統一的前景。」

不過，中共軍機密集在台海進行實戰訓練，雖然警告了「台獨」勢力，但會不會也同時推升了台海緊張情勢，甚至導致擦槍走火的情況發生？

對此，朱鳳蓮表示，這取決於民進黨當局和「台獨」勢力進行謀「獨」挑釁到什麼樣的程度。

(中時 )