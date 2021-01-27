【政新鮮】醫護嘆防疫泛政治化 鄭麗文痛罵：上位者撕裂百姓

部立桃園醫院爆發群聚感染，目前已累計15人確診，有醫護人員在PTT發文感嘆中央指揮高層不夠給力，並直言「我們的防疫有多麼雙標、有多麼不同步、有多麼泛政治化」引發討論，對此國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪談，痛批在上位者應以全台灣的生命安全防疫成功為念，不要成天只會政治操作，撕裂百姓、見縫插針，捍衛自己的名聲支持度，這樣的態度作為只會讓人感覺無力。

鄭麗文強調，此時此刻政府要把全部的精神力量放在防疫上面才對，而不是只做大內宣說台灣的防疫做得多好，超前準備了多少防疫資源，但為什麼到現在要過年才發現防疫旅館不夠用，而現在部立桃園醫院出現院內群聚事件，第一線的醫護人員要防護衣、做篩檢竟是如此困難，藉此她也厲詞抨擊指揮官陳時中，「我們全台灣現在沒有別的疫情，你不把資源投入到這邊，是要存到什麼時候用」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖／本報資料照）

鄭麗文更進一步指出，這一次部桃群聚案範圍會有逐漸擴大趨勢，就是因為一開始太大意了，而且當有人跳出來扮演烏鴉，告訴你不能夠掉以輕心，一定要趕快採取什麼樣的動作，卻被你們嗤之以鼻，還遭到獵巫實是不該，鄭麗文也說，現在不是要追究誰的責任，已經犯了錯沒有關係，有扭曲的心態要趕快矯正回來，疫情還沒結束才剛開始，呼籲陳時中應該靜下心來，回到防疫的初心，相信台灣人是非常厚道的，不會有人在這個時候要故意去扯你的後腿。

(中時新聞網)