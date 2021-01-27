代理多年BRP水上摩托車、三輪重機等項商品的安東貿易宣布將移交BRP代理權予豐太國際繼續經營，該品牌亦將繼續在台提供完善購車體驗與售後服務。

安東貿易表示，自2002年台灣開放重機進口後，公司隨即代理引進Triumph英國凱旋重型機車，2008年再引進BRP Sea-Doo水上摩托車、2010年代理KTM重型機車，2015年台灣開放三輪重機上路後，再引進BRP Can-Am三輪重機；這期間擁有Sea-Doo水上摩托車，Can-Am三輪重機、全地形車特各式產品，除了BRP品牌的獨特魅力、產品的出眾設計，更要感謝台灣所有車主對於休閒生活與戶外體驗的重視，才能進一步開拓這個特殊的市場。

隨安東貿易移交BRP總代理權予豐太國際之後，豐太國際將繼續為所有喜愛Sea-Doo水上摩托車、Can-Am三輪車的車主提供完善購車體驗與售後服務，並持續為台灣的水上摩托車、重型機車市場深耕，發展出更蓬勃的休閒產業。

(中時 )