與金庸武俠小說人物胡一刀同名的男子，去年陪大哥「Ken哥」到北市夜店「黑風寨」與人談判，胡見大哥遭對方圍住，持空氣槍以行刑式開槍朝對方黃姓男子後腦開了1槍，黃男忍痛和同夥陳姓、吳姓2人分別刀械棍棒圍毆胡男，場面有如武俠小說幫派對決，台北地檢署27日依殺人未遂、傷害等罪起訴胡一刀、黃、陳、吳男4人。

「胡一刀」是金庸小說《雪山飛狐》、《飛狐外傳》男主角胡斐之父，胡一刀外號「遼東大俠」，以「胡家刀法」行走江湖。但據了解，這名與武俠人物同名的胡一刀，則是年約20多歲的原住民，為大哥「Ken哥」的保鑣小弟。巧合的是，「Ken哥」的名字也與知名香港黑幫派「英雄本色2」中影星周潤發飾演的「小馬哥」孿生弟弟「Ken哥」同名。

檢警調查，去年9月10日凌晨，Ken哥因投資地下賭盤糾紛，和黃男相約到台北市市民大道上的夜店「黑風寨」談判，Ken哥開車到胡一刀家中接胡，Ken哥說「等下會有事」，為擔心雙方起衝突，把防身的空氣槍給了小弟胡一刀。

雙方談判一言不合，Ken哥就被黃男一夥帶到店外。胡一刀為救Ken哥，衝出店外拿空氣槍朝黃男後腦開了一槍，黃男忍痛和同夥陳姓、吳姓男子持刀棍痛毆，胡被打的全身傷痕累累、腿被砍傷。

警方獲報，將胡一刀送醫，發現黃男後腦連接頸部的位置，嵌了1顆空氣槍鋼珠，所幸沒有碰到頭骨。雖然這把空氣槍經鑑定沒有殺傷力，但檢方認為，胡以近距離朝黃頭部開槍，依殺人未遂罪嫌起訴，反而是黃、陳、吳3人涉嫌圍毆胡一刀，則依刑度較輕的傷害罪起訴。

(中時 )