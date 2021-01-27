美股：

1.跨國綜合製造公司3M周二股價勁揚3.26%，收在175.95美元，成為推升道瓊指數的主力之一。受惠於成本下滑，以及在疫情急升之際，對一次性呼吸面罩、乾洗手與護目鏡的強大需求，該公司上季業績強勁。

3M去年第四季營收年增5.82%，為85.83億美元，超出市場預期的約84億美元。淨利年增43.34%，為13.89億美元，每股盈餘為2.38美元，優於市場預期的2.15美元。

該公司2020年全年淨利成長17.81%，為53.84億美元，折合每股盈餘9.25美元。3M預期今年營收成長5%～8%，每股盈餘介於9.2至9.7美元。

2.美國運通（American Express Co）周二股價下挫4.13%，收在116.15美元，給道瓊指數帶來最大的拖累。該公司去年第四季排除利息支出之營收為93.51億美元，年減17.72%，略高於市場預期的93.4億美元。淨利年減15.06%，為14.38億美元，每股盈餘為1.76美元，優於市場預期的1.31美元。防疫封鎖與企業限制措施使信用卡持卡人無法旅行與外食，但線上消費增加帶來些許彌補。

(時報資訊)