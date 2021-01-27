英國與歐盟之間的貨運量，在一月的第三周與去年同一周相比，呈現年減38%。

脫歐前的囤貨、脫歐開始的海關邊境檢查和繁瑣文件、新冠疫情的惡化，都讓兩方的貨物流通減少。

歐洲最大物流和供應鏈平台Sixfold和Transporeon的即時數據，連結了10萬家供應商、零售商、託運商和物流公司。

運送貨物的價格，特別是英法兩國邊界間，則維持在高於去年的水準；英法路線的現貨運輸價格較去年第三季增加了51%，選擇第三季為為反映較正常的交易水準。

貨車駕駛往返英法，目前需要額外的海關文件工作，以及陰性的新冠檢測證明，讓許多駕駛員不願意接下工作。

Transporeon執行長指出，運輸需求正在緩慢復甦，但是仍然疲軟；即時數據顯示今年第三周的貨運量較去年同期下滑。

與法國最重要運輸連結的英國多佛港(Dover)表示，在英國脫歐前的企業提前拉貨之後，預計一月的貿易將放緩；預計在一月底或二月初之時將回復到正常水準。

(時報資訊)