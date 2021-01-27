26日韓股大跌後，市場正關注美國聯準會談話與1.9兆美元紓困案進展，外資此時卻賣超韓股，並造成KOSPI出現震盪走勢。KOSPI指數暫為3,136.01點，下跌4.3點，跌幅0.14%。

主要個股漲跌互現，三星電子與樂金化學分別下跌0.7％與2.5％。另一方面，三星生物製藥(Samsung BioLogics)與同業賽特瑞恩 (Celltrion)則分別上漲5.4％和1.9％。

樂金顯示(LG Display)下跌2.7％，剛出爐的上季財報，受到iPhone熱賣與面板漲價激勵，是3年來表現最好的一季。

美國方面，美國聯準會將要公布為期兩天的會議結果。至於高達1.9兆美元紓困案目前進展，民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）表示，必要時將放棄尋求共和黨共識，僅考慮民主黨支持。

最新匯價，目前1美元可兌換1,104.7韓元，韓元升值0.16％。

(時報資訊)