黃靖倫、JR紀言愷、許孟哲、阿弟近日錄年代《聽媽媽的話》，分享當爸喜悅。許孟哲夫妻在生子計畫初始就「中了」，而JR則說和老婆有計畫做人都沒消息，反而在自己生日當天，因為老婆安全期沒避孕，沒想到完事後她居然轉頭說：「啊，我記錯了。」結果成功懷孕，眾人聽完大笑問JR：「你是不是被仙人跳啊？」

陪產經驗非常難忘，許孟哲至今還會回味替孩子剪臍帶的時刻：「剪臍帶代表小孩和母親正式分離的一刻，很珍貴，但也好像在剪大腸。」黃靖倫回憶第一次見到兒子根本開心不起來，因為兒子臉皺皺的，長得又不像自己，讓他很在意：「我一整天都在想，這孩子到底是誰的？」小禎秒懂表示很能體會黃靖倫心情，她說Emma剛出生很像最熟悉的陌生人，護士抱給她看時自己還心生抗拒：「感覺很奇怪，好像熟悉了九個月，但卻很陌生，很像在見筆友。」

阿弟育有2女1男，還想再拚一子。（年代提供）

而最有育兒經驗的阿弟，現在育有兩女一男，他自爆得知老婆懷第一胎時，處在兩人快分手階段，感情降到冰點，接到懷孕消息想的第一件事情居然是「Energy要解散了嗎」？因為太心慌，還只能假裝冷靜，像個局外人般跟老婆說恭喜，但兩人感情也因此得以延續。阿弟說自己是獨子，有生子壓力，連續兩胎都生女後想拚個兒子，努力多年卻沒動靜，直到有天他夢見自己抱著一個兒子的胎夢，老婆果真懷上男孩，老三和老大也因此差了10歲。如今一家五口感情甜蜜，小禎問他會不會想再拚第四胎，他坦言想再生一個兒子，兩男兩女湊兩個「好」字，卻被小禎虧不如湊一團Energy，重新出道。

(中時 )