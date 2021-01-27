湖人傳奇巨星布萊恩逝世周年的這一天，NBA又傳來一個令人悲痛的消息。一直為NBA官網和NBA TV報導比賽長達20多年的知名記者塞克史密斯（Sekou Smith）因罹患新冠肺炎導致併發症去世，年僅48歲。

NBA總裁席爾佛表示，塞克史密斯是NBA大家庭中受人愛戴的一員。塞克是最友善、最敬業的記者之一，在聯盟裡口碑極佳，也是聯盟中很多人的好朋友。他報導NBA超過20多年，包括過去11年在TNT的工作，在那裡，他展現了自己電視解說、廣播主持和作家的全方位技能。認識塞克的人都知道，他對於籃球的熱愛，這一點在他的工作中已經得到很好證明。我們要向他的太太海瑟爾以及他們的孩子加布里埃爾、萊利和卡梅隆表達誠摯的哀悼之意。

球員工會主席保羅說，今天是更加沉重的一天，為塞克的妻子、家人、朋友以及NBA大家庭送上哀悼，我們失去了一個多麼善良和富有同情心的人。

勇士球星克雷湯普生表示，「安息吧！塞克史密斯。我以前每天晚上都能在NBA TV上看到您，如今你已遠去。」

勇士教頭科爾說，「聽到塞克史密斯過世消息，我真的太難過了，他是我們NBA家庭成員，真是糟糕的一天。」

(中時 )