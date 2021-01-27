日本疫情嚴峻，東京等11都府縣發布緊急事態宣言，呼籲民眾少出門、餐廳提早打烊，但聯合執政的自民黨與公明黨2名議員卻被抓包深夜出入銀座的俱樂部與餐廳，首相菅義偉道歉。

日本新聞雜誌「週刊新潮」網站「Daily新潮」報導，自民黨眾議員、國會對策委員長代理松本純，被拍到18日晚間出入東京銀座的俱樂部等3間餐廳，離開最後一間店時，已是深夜11時。

另外，「週刊文春」網路版「文春ONLINE」報導，公明黨眾議員遠山清彥22日深夜11時過後，前往銀座的高級俱樂部與人聚會。

每日新聞報導，東京都因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發布緊急事態宣言，松本與遠山2人卻於深夜出入俱樂部，菅義偉今天在國會參議院預算委員會答詢時對此致歉。

菅義偉說，現在為了防疫，正呼籲民眾晚間8時後避免外出，卻發生這樣的事情，他感到非常抱歉。

日本放送協會（NHK）報導，松本與遠山昨天受訪時，都承認的確有在深夜出入俱樂部並道歉。

松本表示，在民眾努力忍耐、對未來感到不安的時期，他反省自己的行為過於輕率；遠山則說，他從心底深刻反省，也被公明黨幹事長石井(啟)一告誡，他絕對不會再做這樣的事。

(中央社)