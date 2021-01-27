化學兵群及數量消毒車輛大受大竹居民的注目。（姜霏攝）

部立桃園醫院爆發院內群聚感染後，桃園疫情急速升溫，各區都有不少個案曾去過的足跡，環保局防疫消毒大隊偕國軍聯手執行環境大消毒，26日針對八德區各里進行消毒，27日則在案例曾去過的大竹地區全面消毒。

防疫消毒大隊派出40人，陸軍六軍團33化學兵群則36人，共出動了7部消毒車機，一早在大竹夜市集合整隊，接下來開始針對各里的街道巷弄細部消毒。談到為何全面環境消毒會事先選在大竹，環保局則說，疫情確診足跡在八德居多，26日已完成八德的全面消毒，又因個案曾到大竹的連鎖商店購物，才會在消毒完八德區之後，接著進行大竹地區消毒。

防疫消毒大隊共有170位消毒隊員，33輛消毒車跟97部背負式的消毒機，疫情爆發以來已經一年多，去年總共出動了3325人次，消毒了7158個點次位置，為了民眾權益及消毒隊員作業需求，環保局採購更輕型更安靜的消毒機，組裝了兩部水霧式消毒機，能夠提升不少工作效率。

環保局說，27日會進行一整天的大竹地區消毒，28日則預計會在中壢、青埔等地區接著進行，因曾有個案到大江購物中心，因此該區也有全面消毒的需求，將會與國軍化學兵群一同完成消毒作業。

(中時 )