毒蟲無「罩」違停，中市悍警逮回嚴辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方發現座位上有第三級毒品K他命1包，還查獲毒品咖啡包及K盤。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局市政派出所員警27日凌晨1時25分，在西屯區黎明路3段發現1輛自小客車違規臨停，且形跡可疑，上前盤查，赫然發現車上乘客持有K他命及印有漫畫人物警察角色的「兩津勘吉」毒咖啡包等毒品，將整車5名男子帶返派出所釐清，依法嚴辦，不忘提醒男子戴上口罩，落實防疫。

市政派出所員警執行巡邏勤務時，在西屯區黎明路3段發現1輛自小客車違規臨停，員警主動上前盤查，見副駕駛座乘客21歲江男未戴口罩神情緊張，發現座位上有第三級毒品K他命1包，查獲毒品咖啡包及K盤，後座乘客25歲陳男身上查獲K他命。

坊間出現將毒品製成毒咖啡包造型，有的以茶包或咖啡設計，吸引毒蟲，這次卻發現日本流行多年的漫畫人物「兩津勘吉」，由於該漫畫人物職業為警察，還選擇比出勝利「YA」的造型，毒蟲還是栽在員警手中，全案經警詢後，依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

警方後續也將追查毒品來源，及是否涉及販賣毒品，強調毒品有害身心健康，切勿因一時好奇持有毒品，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )