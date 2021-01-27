王俊堯今上午10點率樹林農會20多位農會代表，前往新北地檢署按鈴申告廖本煙偽造文書。（圖／許哲瑗傳真）

王俊堯指控，廖本煙提出的文件中，不僅印鑑日期把「中華民國110年1月22日」寫成「中華年國110年1月22日」，證明書上也沒有承辦人、主管職簽章，懷疑根本是假文件。（圖／許哲瑗傳真）

農會理事長改選在即，各地暗潮洶湧，新北市樹林區農會現任理事長王俊堯今前往地檢署按鈴，指控同樣登記角逐的前立委廖本煙偽造債信證明書，不僅印鑑日期把「中華民國110年1月22日」寫成「中華年國110年1月22日」，證明書上也沒有承辦人、主管職簽章，懷疑根本是假文件；對此廖本煙反駁子虛烏有，將對王俊堯等人反提誣告。

王俊堯今上午10點率樹林農會20多位農會代表，前往新北地檢署按鈴申告廖本煙偽造文書；王俊堯指控，下屆理事長遴選於今年1月完成登記，樹林農會共18人登記，其中農會審查廖本煙提交的債信資料時，第一次發現廖本煙個人信用聯徵異常，廖本煙隨即提供合作金庫的債信證明書，不過合庫證明書中同樣錯誤百出，懷疑根本是偽造的假證明。

王俊堯舉例，廖提出的證明書中把「中華民國」誤寫成「中華年國」，證明書上也沒有承辦人、主管職簽章，若不是偽造的假資料，否則就是銀行內有人與廖本煙內神通外鬼，職員自行蓋章不敢具名；他曾向合作金庫求證，但銀行端認為是私人文件，不願透露。

對此廖本煙受訪駁斥，他提出的都是正確證明文件，懷疑是農會內部派系鬥爭，現任理事長「球員兼裁判」對他雞蛋挑骨頭，提出莫名指控，不排除對王俊堯等人提出誣告。

(中時 )