工人摔落施工大樓的電梯井，消防人員進入施救。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區開山路上1棟正在施工的透天大樓，27日上午9時傳出有工人摔落電梯井，湯姓臨時工在5樓運料，竟從電梯井直接掉到1樓，送醫不治，台南市勞工局表示，職安署南區衛生中心展開調查，初步認為電梯井未設防護設施，將予開罰。

開山路上1棟6樓半的透天厝正興建施工，樓內的電梯設備尚未完工，只有電梯井，未裝設電梯，電梯井用來當材料吊掛的通道。

41歲湯姓男子27日上午在5樓搬運材料，疑似要吊掛材料透過電梯井運送時，不慎從直接摔落到1樓，同事發現驚叫救護車，救難人員到場時，他已無呼吸心跳。

湯男被用擔架吊掛上來，送醫急救後確定不治身亡，台南市勞工局陪同職安署南區衛生中心人員到場勘查，初步發現電梯井未設防護設施，違反職安法，將對業者開罰。

樓房尚未完工就傳出工安意外，造成1工人死亡，台南市勞工局表示，呼籲業者遵守工地施工安全，以免造成意外，除了1條人命，損失商譽還要受罰。

(中時 )