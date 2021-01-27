上周三（20日）川普卸任美國總統，他任內挑起美中貿易戰，美方祭出一連串手段，包括對大陸課徵關稅、封殺陸企取得先進技術、迫使供應鏈撤出大陸等。但打了兩年貿易戰誰輸誰贏，各大美國媒體盤點美方至少在三大領域慘敗，等待拜登政府扛起重擔收拾殘局。

一、貿易戰沒有逆轉美中貿易逆差

川普在2016年大選喊出要逆轉美中貿易逆差，Forbes報導，截至去年11月，美國對大陸貿易逆差，沒有下降反升至2870億美元，創下10年來新高。

專家分析指出，大陸對美國商品徵收報復性關稅，導致大陸減少進口美國產品，成為美國貿易赤字未明顯下降的原因之一，也凸顯美企對大陸生產能力的高度依賴，尤其疫情爆發後，陸廠大規模生產，因應市場對電腦、醫療商品的爆炸性需求。顯見美中打貿易戰，對大陸出口幾乎沒有受到影響。

事實上，2019年東協10國已取代美國，成為中國大陸的第二大貿易夥伴；隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）落實，大陸與東南亞的貿易關係將更穩固。

二、關稅戰美國消費者受害

經濟學家表示，美國對大陸加徵關稅後，大陸出口商並未降低輸美產品的價格，也就是說美國消費者和公司得承擔關稅成本。據美國全國經濟研究所（NBER）報告，受關稅衝擊，美國消費者2018年收入損失約168億美元。

三、美國製造夢碎

川普政府為貫徹「美國製造」，要求美企離開中國大陸、返回美國，並威脅對在海外生產的美企開徵新稅。榮鼎諮詢（Rhodium Group）的數據顯示，僅管疫情和貿易戰凸顯過度仰賴大陸的風險，但外資仍持續匯入大陸，其中美企也不例外，對大陸直接投資額從2016年129億美元，至2019年增至133億美元。

分析師Adam Lysenko認為，美國和其他外國企業將繼續在大陸投資，原因在於疫情期間大陸仍是最堅韌的經濟體之一，且未來成長潛力比其他主要經濟體更強。

其實川普政府狂打貿易戰，結果並不如預期，但唯一有效壓抑大陸的手段，就是封殺陸企取得先進技術，尤其對華為、中芯實施制裁，阻斷兩家公司取得涉及美國技術的產品，若要供應相關零組件需獲得美國政府許可。

(中時新聞網)