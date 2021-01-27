為了提升量刑的妥適、透明、公平及可預測性，並確立未來量刑法制之政策方向，司法院量刑委員會中，刑事廳重新擬具草案，將量刑委員會規劃設置為司法院之二級獨立機關，讓量刑準則具有相對法律拘束力。

司法院邀請審檢辯學的專家學者組成「刑事案件量刑委員會研議委員會」25日開會，討論將量刑委員會規劃設置為司法院之二級獨立機關，並將量刑委員會辦理事項、組織及會議決議、量刑準則之訂定、修正及廢止等相關規定，列置於「刑事案件量刑委員會組織法」草案。

關於量刑委員會組織架構，多數與會委員認為成立二級獨立機關之量刑委員會、使量刑準則具有相對法律拘束力，符合量刑委員會設置之目的；關於量刑委員會委員資格及任命程序之討論，與會者多認量刑委員會之委員無論為專任或兼任，其權限及量刑準則所具之拘束力，與委員之任命程序是否具有民主正當性息息相關。

至於未來量刑委員會的主任委員之資格是否以法官為限，與會委員激盪出許多想法，有認為不宜侷限，可以藉此廣納適切人選，並使量刑準則之訂定融入人民之法律感情，亦存在司法接受外部監督之意義；也有認為由專業法官擔任，可以較全面、深度考量法官量刑實務經驗，符合自律事項之定位，應較為妥適。

(中時 )