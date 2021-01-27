今年和平紀念日共有3天連假，台灣高鐵（2633）為服務旅客返鄉及出遊需求，自2月26日（五）至3月2日（二）規劃「和平紀念日疏運」，期間加開102班次列車（南下49班、北上53班），總計5天提供838班次列車的旅運服務。29日（五）凌晨零時起開放預購車票。

台灣高鐵表示，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

由於疏運期間人潮眾多，台灣高鐵呼籲旅客預先完成訂位、購票，以節省寶貴時間。同時，高鐵公司也將持續配合政府政策，並依疫情狀況及中央流行疫情指揮中心指引，適時調整防疫措施。

台灣高鐵提醒，疏運期間請配合政府「秋冬防疫專案」，切實做好各項防疫措施。旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。

此外，高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。

(工商 )