衛福部桃園醫院爆發群聚感染已2周，累計有15人確診，匡列逾5千人強制隔離，由於北北桃屬於生活共同圈，3都首長如何因應防疫，也成為外界關心焦點。精神科醫師沈政男分析，作為事件發生地首長，桃園市長鄭文燦的表現頗值得觀察。他預言，此院內感染事件很快會告一段落，而鄭文燦應該運氣不錯，可能因此分得防疫紅利。

沈政男昨（26）晚在臉書上發文表示，今日繼續本土零確診。他曾說過，桃園不會有事，大家都太緊張了，這是對台灣的R0值不了解，才會有的表現。他解釋，新冠疫情即使放一個月都不管，還是可以圍堵起來，注意，是完全都不管，但如果超過一個月，就可能必須採取武漢模式才能剜除病毒了。武漢就是放了兩、三個月，而歐美則是一直放到現在。以台灣的小心程度，已不可能釀成這等後果。

沈政男奉勸政府，放輕鬆點，不要一看到人家批評防疫，就在那邊以為是扯後腿。如果你自己夠穩，就不怕樹頂做風颱。真的國家有難、人民受苦，我們不會趁這時候扯你們後腿，來壯大自己。

對於此次的院內感染事件，沈政男預言，很快就會告一段落，大概總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也不會受太大的傷。甚至可以這麼講，反對黨切莫想從防疫出現漏洞來得利，因為防疫如果失敗，你們也會被遷怒。

最後，沈政男說，很可能疫情到2022都沒解決，因此大局仍是民進黨中央滿意度還不錯，問題是2022是選地方首長，兩者可以清楚切割。在野黨不必擔心蔡蘇民調怎麼還沒崩盤？因為他們不會選2024。現在要注意鄭文燦如何因應疫情，很可能他會從這事件分得防疫紅利，實在運氣不錯。

(中時新聞網)