立法院副院長蔡其昌率中彰縣市8位綠委拋出「中火燃煤機組除役不拆除」主張，點名台中市長盧秀燕放下政治算計，共同讓燃煤退場；國民黨主席江啟臣27日參加三重區先嗇宮關懷活動，江再向蔡其昌喊話，請汰除4部老舊燃煤機組，照顧台中人的肺。

蔡其昌表示，盧秀燕主張燃煤機組除役，台電認為要留著備用，雙方在燃氣機組問題卡關，因此他才提出「除役不拆除」方案；蔡其昌表示，他認為每完成1部燃氣機組商轉，應讓燃煤機組繼續運轉2年，「就像家裡有電，但也要留一點蠟燭，至少沒電時可用。」

江啟臣表示，空汙問題不是新議題，蔡英文總統說過，台灣沒有缺電問題，新增的2座燃氣機組的發電量，大於現在4座的燃煤，所以我們要求在新建燃氣電廠的時候，應該同步把拆除老舊除役的燃煤機組。

「蔡副院長如果照顧中部人的肺，請你要贊成台中市府的決定」江啟臣說，要興建燃氣就要同步除煤，這是國際的趨勢，台灣已經落後他國很多了，難道一定要把這個人就的這麼舊的燃煤機組一定要操到四十年，才能除役嗎？讓更多人因為這個空污、肺癌、肺腺癌等等離我們而去，政府才甘心嗎？

(中時 )