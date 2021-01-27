2020年櫃買市場表現亮眼，多項指標創下歷史新高，展望今年，櫃檯買賣中心董事長陳永誠表示，雖然車用電子缺料、貨運缺櫃等對產業造成影響，但在疫苗有進展，且企業經過一年供應鏈調整適應，加上利率維持低檔下，大家追求較好的報酬，預期今年櫃買市場還是會有不錯的表現。

新冠肺炎疫情自去年初延燒至今未止，各國政府積極印鈔救經濟，資金浪潮讓全球股市多頭氣盛，櫃買中心亦表現亮眼，109年櫃買市場上櫃及興櫃股票年成交值、權證發行檔數及當沖交易日均成交值均創下歷年新高。

根據櫃買中心統計，櫃買指數109年底收在184.1點，較108年底的149.36點，大幅上漲34.74點，漲幅達23.26%，其中109年上櫃股票全年成交值達120870.68億元、成交日均值為493.35億元；上櫃市場日均值達527.88億元(包含股票、ETF、權證及轉(交)換公司債)，均創下歷年新高。

在興櫃、權證及當沖交易部分，109年興櫃股票全年成交值達5059.3億元，成交日均值為20.65億元、109年全年度權證發行檔數累計達9782檔、109年全年度當沖交易日均成交值達180.67億元，亦同步創下歷史新高。

陳永誠表示，2020年櫃買多項指標創下歷史新高，雖然車用電子缺料、貨運缺櫃等對產業造成影響，但在疫苗有進展，可望降低對經濟衝擊，且企業經過一年供應鏈調整適應，加上利率維持低檔下，大家追求較好的報酬，預期今年櫃買市場還是會有不錯的表現，櫃買中心將持續活絡資本市場、支持產業金融市場發展。

(時報資訊)