美股:

1.嬌生（Johnson & Johnson）周二上漲2.71%，收在170.48美元。該製藥公司去年第四季營收年增8.33%，為224.75億元，優於市場場預期的216.7億美元。淨利年減56.66%，為17.38億美元。經調整後每股盈餘為1.86美元，優於市場預期的1.83美元。

嬌生2020年全年淨利下滑2.68%，為147.14億美元。

該公司預期今年營收成長8.8%，經調整後每股盈餘成長16.4%。該公司並宣布可望在下周初公布備受期待的新冠疫苗數據。

2.跨國綜合企業奇異（GE）周二股價上漲2.73%，收在11.29美元，盤中一度大漲10%。該公司2021年展望樂觀，且自由現金流意外強勁，為股價帶來提振。

該公司去年第四季營收年減16%，至219.3億美元，優於市場預期的218.3億美元。經調整後每股盈餘為8美分，不如市場預期的9美分。

奇異宣布去年第四季工業相關部門創造的自由現金流達到43.7億美元，遠超出執行長Larry Culp此前預估的至少達25億美元。去年全年工業部門自由現金流亦由負轉正，奇異預期今年自由現金流將介於25億至45億美元。

(時報資訊)