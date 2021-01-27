受到新冠肺炎疫情影響，櫃檯買賣心109年申請上櫃IPO家數未能達標，不過隨著疫苗研發有進展，櫃檯買賣中心今年上櫃IPO家數目標為22家，興櫃加上「戰略新板」今年家數目標為45家。

新冠肺炎疫情自去年初大爆發，各國封城封國，影響企業上櫃申請，根據櫃買中心統計，109年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為21家及40家，雖然上櫃IPO申請家數未達預期目標，但仍超過108年的20家，至於申請登錄興櫃家數40家，則達成109年度之工作計畫目標，不過申請登錄興櫃家數較108年度之53家為少，主係因109年上半年受到疫情影響，發行公司對未來營運狀況之掌握程度較低，導致原規劃進入資本市場之時程有所遞延，惟去年下半年起已有回溫趨勢。

根據櫃買中心統計，109年度新增上櫃掛牌家數及掛牌前現金增資籌資金額分別為18家(不包含轉投控掛牌1家)及63.12億元，較108年度20家及47.04億元，109年度新增上櫃掛牌家數雖略少於108年度，但籌資金額則較108年度大幅成長；若再以109年度申請上櫃及興櫃公司產業類別來看，均以「生技醫療業」占比最高(分別為38%及20%)，「半導體業」次之(分別為19%及12.5%)。

展望今年，隨著疫苗研發有進展，櫃買中心今年上櫃IPO家數目標為22家，興櫃加上「戰略新板」今年家數目標為45家。

(時報資訊)