新冠肺炎疫情升溫，高雄巿議會27日宣布，為加強防疫，取消歲末聯誼、元宵與新春團拜等活動，議長曾麗燕和副議長陸淑美要求市府落實防疫措施，並呼籲市民加強春節防疫。

高雄巿議會原訂2月1日舉辦歲末聯誼，向來是議員與員工交流的重要時刻，歷年從未因故取消，為落實防疫政策，在議長曾麗燕和副議長陸淑美研議後，決定取消。

一併取消的還有依往例舉行的元宵及新春團拜，因桃園疫情牽動各縣市防疫，曾麗燕和陸淑美也要求市府做好春節防疫，並呼籲市民、返鄉過節民眾及觀光旅客遵守中央疫情指揮中心規定。

(中時 )