部立桃園醫院群聚感染擴大，前台大感染科醫師林氏璧表示，拜託記者今天一定要問指揮中心案881九十多歲阿公的兩個女兒二採Ct值，因為2人是無症狀感染，若二採Ct值沒降低，病毒量沒升高的話，恐是感染已久、感染源不明的狀態，「那整個疫調都要重新思考了！」

林氏璧昨天(26日)在臉書「日本自助旅遊中毒者」指出，怎麼疫情記者會上都沒有人問案881九十多歲阿公的兩個女兒，無症狀感染者案88、885的二採Ct值？以及後續有沒有出現症狀？

他解釋，因為無症狀感染者無法確認發病日，這兩個女兒一採Ct值分別為35.6、27，理論上應該要二採後看到Ct值往下掉，病毒量越來越高，代表正開始發病。如果不是的話，那這兩個人可是與俄羅斯芭雷舞團、印尼移工類似，是感染以久陰陰陽陽的狀態，不是剛被感染，那整個疫調都要重新思考了，恐就是感染源不明的個案，「這麼重要的問題，拜託一定要記得問好嗎？我求你們了......」。

對此，指揮中心發言人莊人祥在今天記者會上表示，大女兒案882一採Ct值35.6，1月23日二採是22，26日三採17.6，Ct值逐日下降看起來就是最近才發病，同時在23日出現咳嗽症狀，案885小女兒則是1月21一採Ct值27、23日二採13，到目前為止都沒症狀，此外兩人也做了抗體檢測，都是陰性，兩人都是剛被感染。

(中時新聞網)