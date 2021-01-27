台鐵潮州基地一名調車員，日前在工作中不幸被車廂夾擊死亡。台鐵產業工會今日指控，本案殉職有嚴重的「制度問題」，也有車站同仁連署希望改善制度問題。從過去班表可見，該員從未有見習掌控現場的實務訓練，卻直接從協助的角色變成掌控全場的調車員司，訓練制度的不完備就是釀災原因之一。

產工表示，殉職的林師傅進入台鐵6年，並擔任調車工；據了解，調車工作是3人1組，由1位調車員司負責現場工作掌控，調車員司需有足夠的實務訓練、相當的應變能力及長期的經驗累積，另2位調車工則是協助調車員司，一同完成調車作業。

台鐵潮州基地一名調車員，日前在工作中不幸被車廂夾擊死亡，台鐵產業工會今日指控，本案殉職有嚴重的「制度問題」。台鐵產業工會。（圖／產工提供）

產工表示，從過去班表發現，殉職者沒有任何見習調車員司的實務訓練，卻直接從協助的調車工，變成必需掌控全場的調車員司；在台鐵聲稱為了員工好，強硬改班表後，導致原3人1組的工作班，剩2人負責。

台鐵潮州基地一名調車員，日前在工作中不幸被車廂夾擊死亡，台鐵產業工會今日指控，本案殉職有嚴重的「制度問題」。台鐵產業工會。（圖／產工提供）

台鐵產業工會理事長王傑說，台鐵聲稱已補2800多人，但只是補上退休人數缺口，台鐵卻認為人力補足要推減薪班表，人力不足下強制休假，現場人員更少，被迫做不熟悉工作；潮州基地從2017年就無補足人力，2年多沒新血進入潮州和高雄，工會已反映多次，殉職員工才37歲，發生這樣的事情，他太太怎麼承受？台鐵高層有去了解員工的心情嗎？台鐵若執意要推動四輪三班、周休二日，人力不足會更嚴重，最後會反映在工安事故上。

產工說，據了解，並非只有潮州基地才有這種因減少人力，使得作業風險提高的情形，類似狀況，在台鐵很多單位都存在。

產工認為，這是制度問題造成的殉職！要求要有完整且足夠時間的教育訓練，同時在職安預防上，SOP的制定應該要有基層員工的參與，並設有反應的管道，隨時檢討不安全的環境設備。台鐵在制度上沒有納入安全考量，執行時反而將省錢、績效擺優先，是造成殉職的原因。台鐵必須重新徹底檢視人力問題，及所產成的其他潛在風險，並立即停止後續班表更動的計畫。

(中時 )