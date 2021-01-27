車用晶片爆出大缺貨，更傳出德國政府為汽車產業面臨的車用晶片短缺問題，急call經濟部。經濟部27日中午邀請國內主要晶圓代工廠進行便當會，想了解目前市況。

經濟部先前曾透露，針對各理念相近國家的請求，已與國內晶片供應廠展開討論，並請晶片廠全力提供協助，於是促成今日中午的便當會議，出席的官員不只是經濟部部長王美花、工業局與貿易局官員，還包括國發會主委龔明鑫及行政院官員。

針對國外以政府身分來請求支援車用晶片，經濟部日前表示，目前尚未收到相關信函，無法就具體內容說明。但是，從去年底開始，的確已由外交管道收到相關各國因車用晶片短缺所提出的請求。

經濟部說明，各大國際車廠並非台灣半導體晶片廠的直接客戶，而是由其他車用晶片廠先向台灣晶片廠下訂購買後，車用晶片廠再銷售給車廠，相關供需情況，也與車用晶片廠在淡季時降低庫存的規畫息息相關。

(工商 )