競逐奧斯卡，臺灣電影有備而來！長片《陽光普照》、短片《箱子》、動畫《山川壯麗》將代表臺灣角逐今年奧斯卡金像獎，並由文策院在國際媒體行銷上助攻。

角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片入圍名單的《陽光普照》，由鍾孟宏執導，敘述一個平凡家庭一夕間風雲變色，大家都在等待著走出陰霾，迎向陽光普照的那天。此片是2019年金馬獎大贏家，獲得最佳影片、最佳導演、最佳男主角等獎項，也在多倫多國際影展、釜山國際影展、東京國際影展等入圍獎項提名。 另一角逐奧斯卡金像獎最佳實境短片的《箱子》，由資深金鐘編劇蔡怡芬首次自編自導，描述失手殺了幼女的父親將屍體裝在行李箱裡，展開長達12年的逃亡，展現父親迴避良心下的五味雜陳，成為心中永遠難解的懸案。此片獲2020年西班牙錫切斯影展短片首獎肯定，並取得奧斯卡入圍參賽資格。

角逐奧斯卡最佳動畫獎的《山川壯麗》，由曾獲金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦、動畫導演廖珮妤製作，黃勻弦擅以捏麵技藝製作停格動畫，以10歲小女孩唱的《中華民國國旗歌》改編版作為開頭，唱出今日台灣社會年輕人苦悶心境以及不滿。此片獲洛杉磯國際短片電影節最佳動畫獎，也將與全球96部作品競爭奧斯卡入圍名單。

文策院為強化三片在國際電影產業、北美影人社群，及影藝學院會員間的能見度，啟動奧斯卡金像獎助攻專案，包括在好萊塢影視權威媒體做專文介紹，並規劃三部作品在Youtube上播出短廣告。 另為提升臺灣原創影視作品在國際市場的能見度與市佔率，文策院同步向國際產業社群傳達「國際合資合製最後一桶金激勵方案」投資計畫，吸引跨國資金合作，並支持臺灣原創作品拓展國際通路。

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