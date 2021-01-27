英國央行(BoE)行長貝利在Davos市的世界經濟論壇指出，現有加密貨幣沒有一個結構，很可能無法在長期提供作為支付工具的工作。

「我們是否已經著手設計、管理和安排一種持久的數位貨幣？我認為還沒有，坦白地說，我不認為目前加密貨幣是其初始定義的那樣」，貝利表示。 比特幣在1月8日登上4.2萬美元，上周跌到2.88萬美元，遠較正常貨幣波動性高。

貝利認為，民眾將確保其支付以較穩定的價值掛勾，最後以法定貨幣與銀行連結，銀行再與政府連結。

英國央行與歐洲央行一樣，正在研究發行數位貨幣的可行性，讓民眾無須透過銀行來進行電子支付，如同與現在銀行帳戶一樣；而理論上數位貨幣將可協助避開比特幣的高波動在商業上的不切實際。

貝利指出，數位貨幣的適當的隱私水準將被熱烈討論，亦為設立數位貨幣的挑戰，該議題常被低估。此為一大問題，關於數位貨幣的交易隱私標準，民眾將會關注。

(時報資訊)