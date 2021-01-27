2021台北電玩展將於明日起一連四天在台北南港展覽館開展，是近期沒有宣布取消的一次大展，主辦單位台北電腦公會表示，將遵照「COVID-19中央流行疫情指揮中心」疫情警戒標準及公眾集會因應指引事項規定，全面落實進入展區實名制、量測體溫、手噴酒精、全程配戴口罩、禁止飲食，並加強實施展區消毒、出入口人流統計及管制、展區內保持社交距離等防疫措施。

台北電玩展自2003年舉辦以來，近年已成為全球重要遊戲展會之一，每年參與的國家將近30餘國，超過2,500名國際專業買主，其中遊戲新創公司及獨立遊戲開發團隊為亞洲最大規模。今年因疫情影響，國內、外遊戲廠商同步以線上虛擬或實體展出方式參與，2021年共計25國80家廠商參與線上媒合，現場活動體驗遊戲款數則為100款，較往年減半，此次以線上虛擬方式提供不同的玩樂體驗並分流來展場的玩家人數。

台北電腦公會指出，除配合防疫指引實施2021台北國際電玩展相關應變計畫，展期間現場聘駐護理人員並建立與疾管機關通報機制。展場規畫更加大各廠商攤位間距，原可容納900個展位的展覽場地，僅規畫500個展位，以符合來場者保持社交距離需求。另增加設置兩大防疫排隊區，提供玩家遊戲體驗或參與活動排隊，能夠嚴守保持社交距離及安全。此外，現場將嚴格實施展場內人數的容留管控機制，原展館同時段容留人數12,000人，將限縮至7,000人以下，並視情況啟動批次進出管制，降低風險。主辦單位及各參展廠商，將實施攤位內設備每日消毒並全面宣導來場玩家相關防疫入場觀範。如有不符規定經勸導未改善者，將強制驅離出場。

(時報資訊)