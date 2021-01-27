內政部近期公布2020年贈與和繼承移轉量，2020年繼承棟數達5萬9109棟，較2019年增加2.5%，為史上最高，贈與為4萬3759棟，較2019年小縮0.4%。值得注意的是，為2016年以來贈與首次減少。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，高齡化趨勢下，不少父母選擇將房產移轉給子女，但近年不少父母除增值稅考量外，贈與房產給子女，若日後出售得付出驚人稅負，加上提前移轉可能產生的道德風險，也是讓贈與量出現減少，繼承量仍維持成長的重要因素。

綜觀六都表現，繼承量全數增加，北市年增2.9%、新北年增2.2%，桃園年增4.6%，台中增3.5%，台南增2.8%，高雄增4.0%，其中桃園增幅最大，高雄增幅次之，推估為近年區域房價飆漲，帶動土增稅不斐，持有人選擇繼承移轉應是主因。

在贈與量上，台北年0.4%、新北年增1.3%，桃園市年增1.1%、台中市年減8%、台南年增4.3%，高雄年減2.3%，台中與高雄贈與均量減，徐佳馨指出，由於這兩年中南部房價明顯增加，帶動稅額之外，許多家長也會思考贈與現金購置不動產，避免子女因為成本取得太低，未來移轉得付出驚人稅費。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡表示，國人資產有8成集中在房地產，也讓房產移轉成為民眾老後財務規畫的首要，雖然繼承取得不須繳交土地增值稅，但若戶數較多，遺產稅額也不斐，且繼承後繼承人共同持有一處不動產可能衍生糾紛，建議能在生前透過遺囑或是信託等方式先行規畫，以避免產生不必要的糾紛。

(時報資訊)