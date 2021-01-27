美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天表示，若有必要，參院民主黨人將在沒有共和黨人的支持下，強行通過總統拜登的1.9兆美元（約新台幣54兆元）紓困方案。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，美國有超過42萬人染疫病故，另有數以百萬計的民眾失業，拜登把因應疫情當作上任首週的施政重心。

拜登呼籲國會通過規模1.9兆美元的刺激方案，加碼過去1年批准的粗略4兆美元經費，以因應疫情造成的慘重人員死亡與經濟損失。

舒默在參院議場說：「我們想跟我們共和黨同僚合作，透過跨黨派方式推動這項紓困案。」他說：「這項法案必須通過，最好是有共和黨同僚的支持，但必要時，我們也將在沒有他們的支持下通過法案。」

2020年11月大選結束後，聯邦參議院形成民主黨與共和黨平分江山的局面、各占50席，法案過關通常需要60票。

不過，舒默告訴記者，下週可以透過「預算協調」（budget reconciliation）程序來進行新型冠狀病毒紓困案的初步表決，法案僅需簡單多數就能過關。

然而，參院共和黨人不認為此舉適當。共和黨籍聯邦參議員波特曼（Rob Portman）告訴記者：「我認為，在這任政府剛上台的這個階段，我覺得這不只是一大錯誤，考量到COVID-19紓困案的內容，我覺得這也是不負責任的作法。我們願意與他們合作，我們週日（24日）就這麼說過了。」

拜登已呼籲兩黨團結支持他的計畫，但共和黨人對紓困案規模頗有微詞，兩黨聯邦參議員也說過，他們希望紓困案的目標更明確。

(中央社)