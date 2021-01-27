新冠肺炎疫情全球延燒，英國也不例外，但在封閉的防疫狀態中，人們還是能為生活找到出口，尤其是網紅、模特兒及藝人，模特兒出身的女星伊莉莎白赫莉(Elizabeth Hurley)，就在疫情嚴重又冰天雪地的現在，來了一發追雪艷照，讓人看了血脈賁張，瞬間暖了起來。

伊莉莎白赫莉以性感魅惑形象聞名，但最為人所熟知的，是她跟英倫情聖休葛蘭之間長達10多年的往日情，最終因為女神受不了休葛蘭太難搞而選擇分手，之後跟富商史提夫賓生了唯一的兒子達米恩，2007年曾跟印度富豪納亞爾走入婚姻，但僅4年就離婚，伊莉莎白赫莉情路坎坷，卻活出最精采的自己，如今已55歲的她，外型雖難免有點歲月痕跡，但始終保持火辣身材，至今仍為個人泳裝品牌擔任產品模特兒，是個超級美魔女。

而如今英國正值下雪季節，伊莉莎白赫莉昨(1/26)貼出冬裝照，身上披了雪白毛皮大衣，但裡面竟然中空，就穿了條短小的白色比基尼三角褲，靠外套巧妙遮住胸前兩點，豐滿胸型幾乎被看光光，無視大冬天依然爽拍清涼艷照，還寫下：「我怎麼有辦法抗拒？」，引人遐想。

伊莉莎白赫莉的冬季清涼照美不勝收，但卻被日前重提與已逝傳奇媒體人賴瑞金昔日恩怨的英國名嘴皮爾斯摩根看不爽，說他不過比伊莉莎白赫莉大了3個月，同為55歲的人，但也看不下去女神這樣，皮爾斯說伊莉莎白赫莉是真的保養得很好，不過每次都寬衣解帶讓19歲兒子幫她拍照，「實在有夠變態，就那麼渴望關注嗎？」，要她不要那麼衝動，快把衣服穿起來。

(中時新聞網)