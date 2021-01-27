農曆新年將至，現在到寺廟走春參拜時不必攜帶現金，只要帶張悠遊卡或信用卡，即可輕鬆添香油錢、點燈或捐款！

根據內政部「全國宗教資訊網」資料庫顯示，截至2019年底全國正式登記的一般寺廟宮廟共12,279座，通常農曆春節前後是信眾點燈、捐款的旺季。早在2019年中，凱基銀行嘉南區分行觀察到「每日收受現金善款」是廟方在管理上的最主要痛點，於是開始主動建議廟方評估導入悠遊卡、一卡通等電票收付系統，2020年初新冠肺炎疫情爆發，更促使廟方思考「無接觸服務」的必要性。

凱基銀行表示，這一年多來，已順利協助10間宮廟陸續建置電子支付系統，預期2021年將有更多大台北、基隆的在地廟宇加入「嗶經濟」行列。民眾到全台10大宮廟建置電子支付系統，即可運用悠遊卡及信用卡，或以Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay完成支付。

凱基銀行法金產品發展處資深副總經理盛嘉珍表示，根據合作宮廟的觀察，整體交易筆數的佔比已有3成來自電子支付，主要用於買金紙時添香油錢、點光明燈等兩大項目，使用客群的年齡相當普及，除了30-45歲青壯族群愛用外，連65歲年長者也很習慣「嗶」一下的付款方式。因應疫情升溫，凱基銀行目前正協助幾間宮廟同步建置官網線上刷卡系統，以及信用卡定期定額扣款功能，讓遠在外地的遊子也能輕鬆點燈或捐款。

盛嘉珍指出，2020年合作宮廟的電子支付交易金額約達新台幣800萬，農曆春節初一至十五半個月的交易量即達全年度總額的40％，其次的交易高峰期為農曆7月。凱基銀行一方面幫助最傳統的宮廟產業，無痛進行數位轉型；另方面協助廟方打造金流管理平台，並提供財務管理解決方案，廟方可藉此強健管理體質。對凱基銀行而言，這是很有意義的跨界合作，有助於提升在地客戶的黏著度。

(工商 )