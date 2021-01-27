法新社統計，截至今天，肆虐年餘的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球確診人數破億。在疫情最嚴重的美國，新任總統拜登矢言改善疫苗接種計畫；歐洲多國也紛紛加強防疫措施。

法新社彙整各國衛生機關提供的數據，確認全球病例累計破億，但病毒持續在各地蔓延，實際感染人數恐怕更多。

到上週末為止，美國累計病例已逾2500萬例、超過42萬人病故，這兩個數字都居各國之冠，仍是疫情最嚴重的國家。

在前總統川普任內，官方對新型冠狀病毒的風險輕描淡寫，官員在戴口罩及其他防疫措施上的說法不一，疫情不斷惡化，現在拜登正試圖扭轉對抗病毒的戰役。

拜登說，替全美人民施打疫苗是艱鉅挑戰，且川普政府留下來的計畫「比我們料想或預期的要糟」。

他表示：「這是戰時任務，一點都不誇張。」他宣布，美國要額外採購2億劑疫苗，會有足夠數量在今年秋天之前供3億人民接種，幾乎相當於全美人口。

與此同時，英國成為第一個超過10萬人染疫病故的歐洲國家；其他歐洲國家想要加強邊境管制，把更多傳染力更強的病毒株阻絕在外。

英國首相強生（Boris Johnson）說，英國家家戶戶承受的損失「難以估算」。英國政府因應疫情的初期作為飽受批評，強生表示，政府「會盡一切努力減少痛苦及人命損失」。

泰晤士報（London Times）報導，英國政府明天將宣布，英籍旅客從30個高風險國家返國後，必須在機場附近的旅館隔離10天。這些高風險國家多數在南美及非洲南部。

毗鄰英國的愛爾蘭今天表示，將首度對旅客實施強制隔離，並延長第3度全國性封鎖效期到3月5日。

德國也表示，正考慮暫時不准幾乎所有班機飛抵德國；內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）接受「畫報」（Bild）訪問時說：「多種病毒突變的危險性，讓我們不得不考慮採取激烈措施。」

冰島則開始核發疫苗接種證明給已完整接種兩劑的旅客，好讓他們更順利成行。

這些新措施實施之際，民眾對於惱人的防疫限制愈來愈憤怒，例如荷蘭自從本月23日實施宵禁後，就出現夜間暴動，引發當地40年來最嚴重的動盪，超過400人被捕；荷蘭政府已表明不會手軟。

在以色列，極端正統猶太人（ultra-Orthodox Jews）抗議封鎖措施，警方與群眾起衝突，逮捕14人。

全球累計染疫病故人數已達210萬人，各國都在期望疫苗帶來希望，但有關疫苗供給的爭辯也愈來愈多，尤其歐洲聯盟和藥廠之間，正因延遲交貨而關係緊繃。

另外，富國和窮國取得疫苗的數量差距漸大，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）雙雙抨擊「疫苗民族主義」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100127

(中央社)