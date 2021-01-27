受到新冠肺炎影響，去年3月中旬後，所有外國人來台灣均得完成居家檢疫14天，有雇主詢問，但移工來台灣也要經14天檢疫後才能開始工作，如果在檢疫過程期間確診薪資如何給付？勞動部勞動力發展署官員表示，就算是不可歸責於雇主的確診，雇主仍應視為普通傷病假給薪，如果可歸責於工作，則要依公傷病假給薪。

近來仍傳出多起移工入境後，在檢疫期間或檢疫後遭確診為新冠肺炎，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，居家檢疫期間為政府政策，不可歸責於勞雇雙方，雇主得給付其薪資，如果未給付薪資、入境外國人也遵守防疫規定，則可領取最高1萬4000元防疫補償。

薛鑑忠表示，但如果在檢疫過程中確診或在檢疫結束後確診，則雇主應給予至少普通傷病假計薪。依勞工請假規則指出，普通傷病假1年內未超過30日部分，工資折半發給，其領有勞工保險普通傷病給付未達工資半數者，由雇主補足。

至於何時開始加保勞保？勞動部官員說，依勞保條例指出，僱主應在勞工到職日加保，但契約開始之日不一定是開始提供勞務之日，仍要視個案事實認定。

(中時 )