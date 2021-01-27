工控記憶體模組廠宜鼎(5289)搶先全球推出專為FPGA設計的工業級DRAM模組。看好FPGA做為系統開發的強大技術潛能，英特爾與AMD近期也積極推廣FPGA架構產品，預期未來在發展AI應用時，將有大量的記憶體模組需求。宜鼎今正式發表為FPGA應用設計的DRAM模組，在量測儀器、物聯網等各種邊緣應用已陸續導入。

宜鼎國際近日發表最新DRAM產品，針對FPGA應用的工業級DRAM模組，提供正寬溫、大容量的單列(1 Rank)與雙列(2 Rank)解決方案，並以工控等級的高穩定與高可靠性積極搶市。宜鼎最新應用於FPGA的工業級DRAM模組，新品已陸續導入量測儀器相關應用市場，未來將針對更多邊緣運算應用持續推廣。

嵌入式系統開發人員在面對5G與IoT市場的激烈快速的需求挑戰時，FPGA已成為目前系統開發的熱門選擇。透過FPGA彈性的設計架構，對於大量且須經複雜的資料運算，如影像訊號、聲音訊號等，將有助於追求高度彈性與最佳效能。隨著越來越多嵌入式平台開始為AI和IoT應用提供強大的邊緣計算能力，FPGA可以更低的功耗提供了更高的性能，相對於ASIC，為開發人員提供更大的設計彈性。

據研究指出，FPGA未來五年市場規模將達到59億美元，年平均增長率為7.6％。

隨著英特爾以及AMD等大廠持續推廣FPGA技術，宜鼎也積極展開相關布局。宜鼎國際全球DRAM事業處副總張偉民表示，宜鼎不斷致力於創新以及提供更智慧化的產品，並且積極投入AI相關的創新產品開發。眼下系統商逐漸採用FPGA技術，將會需要大量高可靠性與品質穩定的工業級DRAM，因此宜鼎推出最新的DRAM模組，為FPGA提供大容量與低延遲的高效能選擇，而工控品質的高可靠性，以及業界最完整規格，更是宜鼎長期以來在工控領域持續領先的最大優勢。

(時報資訊)