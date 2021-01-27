衛福部桃園醫院群聚感染事件持續擴大，已有15人確診，新黨籍台北市議員侯漢廷質疑，政府口口聲聲挺醫護根本是挺假的，並列舉四大具體作為希望政府採納。

首先，嚴格阻擋歐美等地區境外移入；入境不篩檢、確診一個月內能入境、拿著登機前七天的核酸檢測都能登記來台，指揮中心還美言說假日無妨，請問病毒有在分假日還放假的嗎？不嚴格把關境外移入，都不能號稱自己挺醫護！

其次，部桃所有醫護發放津貼、照顧確診及隔離與篩檢醫護加倍發放，照顧轉院患者之各縣市醫護亦同、凡接觸疑似須隔離之 醫護人員公費採檢，醫護人員自費採檢五天等不到結果簡直笑話！不發錢、不提供醫護公費採檢，都不能號稱自己挺醫護！

第三，桃園有難，齊心來救！盡快調派全台各地醫護人員及志工，協助桃園篩檢、隔離及照護事項，分擔現在早已撐不下去的工作！他也要求台北市，針對桃園轉院患者照顧的醫護同仁， 要人給人、要錢給錢，給醫護津貼，舉債都在所不惜！第一線的醫護人員不能垮！第一線也是最後一線！希望政府給錢給人，用行動挺醫護！

最後，桃園市民政系統做好充分準備、社會局提供協助、勞動與教育局必要支援。隔離5000人的關心追蹤，誰送餐？誰送垃圾？誰送日用品？不能都交由老百姓及里長里幹事想辦法，指揮中心曾認為一名里長關心5名隔離者為佳，桃園僅79里，一個里長里幹事如今負責上百位隔離者，當然須要市府及中央支援！

侯漢廷表示，將帥無能，累死三軍，莫把不同意見當成敵人，沒人希望台灣垮，呼籲政府，用具體行動挺醫護！

(中時 )